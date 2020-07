Enquête estivale – À quel point êtes-vous cultivé? Participez à ce petit sondage pour tester vos manières, vos connaissances culturelles et votre mode de vie. Rédaction Tamedia

Une conversation sur l’opéra l’emportera-t-elle sur le téléphone portable mal placé? Getty Images

Enrichir son goût, son jugement par l'étude et les connaissances ; avoir une culture générale. Telle est la définition d’être cultivé.

La personne cultivée peut profiter de la vie parce qu’elle connaît ses points forts. Mais dans quelle mesure êtes-vous cultivé et connaissez-vous les bonnes manières?

Ce sondage, non exhaustif, est en ligne du dimanche au mercredi sur les sites des journaux payants de Tamedia. Jeudi, nous allons analyser le résultat de cette enquête et comparer les données provenant de la Suisse alémanique et de la Suisse romande.