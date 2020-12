Campagne de vaccination – À quels effets secondaires peuvent s’attendre les Vaudois? Fièvre, douleurs, fatigue et rougeurs pourraient apparaître dans certains cas, selon le professeur Blaise Genton. Laurent Antonoff

Le professeur Blaise Genton est le chef d e la P oliclinique de médecine tropicale, voyages et vaccinations d’Unisanté, et chef du groupe d’experts de la t ask f orce vaccination. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

À ce jour, plus de 100’000 personnes ont été vaccinées dans le monde. «Cela représente un certain niveau de sécurité. Il y a eu deux personnes en Angleterre qui ont eu des allergies importantes, mais elles étaient connues pour ces allergies», explique le professeur Genton, chef de la Policlinique de médecine tropicale, voyages et vaccinations d’Unisanté, et chef du groupe d’experts de la task force vaccination.

À quels effets secondaires doit-on néanmoins s’attendre? «À ce qu’on voit avec les vaccins habituels: un peu de rougeurs, de douleurs, de fatigue et de fièvre parfois. C’est vrai qu’il reste une incertitude puisqu’en fait, ces vaccins n’ont pas plus de neuf mois d’observation. Cependant, on nous annonce qu’à fin décembre, il y aura plus de 20 millions de personnes qui auront été vaccinées aux États-Unis. C’est clair que si vous avez un effet secondaire rare, avec ces 20 millions de personnes vaccinées, vous pourrez les identifier.» À noter que seul le vaccin Astra Zeneca pourra être mis à disposition des cabinets médicaux et des pharmacies, dans un second temps, car il peut se conserver dans des frigos usuels à une température comprise en 2 et 8°, contre -75° pour le Pfizer/BioNTech et -20° pour le Moderna.