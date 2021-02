«Lutte des classes», «Stop à la Bourse casino» ou «David contre Goliath». La façon dont les figures de la politique américaine – d’Alexandria Ocasio-Cortez à Ted Cruz – s’emparent de l’incroyable affaire GameStop qui fait disjoncter Wall Street peut prêter à sourire. N’est-ce pas de bonne guerre? Ce récit épique d’une meute de boursicoteurs venant moucher les virtuoses de hedge funds tend trop de perches pour ne pas en saisir une.

Sauf que Wall Street n’est pas Disneyland. Et qu’une autre récupération de l’affaire – par de puissants intérêts financiers – apparaîtrait autrement plus problématique. Ce sont bien ces forces de l’ombre, plus que le désordre provoqué par la cavalcade des petits porteurs, que vise la figure démocrate Elizabeth Warren, en exhortant à ce que toute lumière soit faite par la puissance publique.

Afin de déterminer, par exemple, pourquoi un empire comme Citadel, qui règne en maître sur le marché boursier, est soupçonné d’avoir étouffé l’insurrection, en limitant l’usage de l’outil de boursicotage Robinhood. Ou afin d’identifier l’origine des messages postés sur le forum WallStreetBets qui ont déclenché la ruée – comme ceux, rapidement effacés, d’un abonné mystère qui ont fait disjoncter le marché du métal argent, lundi. Afin, aussi, de vérifier si ces soupçons de hedge funds manipulant la foule des «idiots utiles» – rôle que le petit porteur a toujours tenu aux yeux des pros – ne relèvent que de la théorie du complot.

Malheur à ceux qui l’auraient oublié. Mardi, les boursico-militants qui promettaient la victoire «hasta siempre» contre le «Système» assistaient à l’écroulement de leurs paris spéculatifs. Et à la débandade de ceux ayant réussi à en tirer une plus-value. Ainsi va la révolution à Wall Street.