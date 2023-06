Réforme fiscale de l’OCDE – À qui profitera le magot du nouvel impôt? Le peuple a plébiscité l’imposition minimale des multinationales. Les recettes, encore entourées de flou, doivent combler la baisse d’attractivité. Delphine Gasche - Berne

Même les multinationales sont favorables à l’impôt complémentaire. FLORIAN CELLA

Les multinationales devront payer plus d’impôts en Suisse. Près de 80% de la population a accepté de suivre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20. Les grands groupes, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 750 millions d’euros, seront taxés à 15%. Et les bénéfices retourneront principalement aux cantons.