Tirs au-dessus du Japon – À quoi joue la Corée du Nord avec ses missiles? Pyongyang multiplie les tirs balistiques, au risque de déstabiliser la région. Quelles sont les intentions du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un? Décryptage. Philippine de Clermont-Tonnerre

Les tirs de missiles nord-coréens sont un moyen pour Pyongyang de faire pression sur son voisin du sud, alors que les États-Unis cherchent à resserrer leurs liens avec la Corée du Sud. Séoul, 4 octobre 2022. AP Photo/Lee Jin-man

Pour la première fois depuis 2017, les sirènes d’alerte ont retenti mardi matin au Japon. En cause: le survol vers 7 h 30 d’un missile balistique nord-coréen au-dessus du territoire nippon. À Hokkaido et Aomori, les habitants ont reçu des SMS les invitant à se mettre à l’abri. Les autorités japonaises ont condamné une «menace grave et imminente pour la sécurité du pays».