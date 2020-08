Après Maillard et Douay, Marti – À quoi joue le LHC? Le Lausanne HC est hyperactif sur le marché. Quel sens donner aux transferts que le club vaudois réalise? Petr Svoboda répond. Jérôme Reynard

Un nouvel échange, incluant les défenseurs Matteo Nodari et Aurélien Marti (Lugano), devrait être officialisé dans les prochaines heures par le LHC. KEYSTONE

On pourrait se contenter d’une version simpliste en trois temps. Joel Vermin doit s’en aller parce qu’il a agi à l’encontre des codes du vestiaire et des valeurs collectives prônées par Petr Svoboda. Tyler Moy est parti parce qu’il souhaitait - selon le directeur des opérations hockey du LHC – «une place sur les deux premiers trios, chose qu’on ne pouvait pas lui garantir». Et Aurélien Marti va débarquer plus vite que prévu parce que Lugano n’a pas digéré que son joueur se soit déjà entendu avec Lausanne à compter de l’été prochain.