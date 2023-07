Balade thématique – À quoi ressemblaient les premières écoles à Lausanne? Pour découvrir les conditions des élèves du XIXe siècle jusqu’au début du XXe en plein cœur de la ville, suivez les guides… Simone Honegger

Une classe primaire de garçons du Collège de Cour, à Lausanne, en 1926. Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire

Des classes de 60 élèves dans une salle chauffée à 14 degrés au maximum… C’est en substance à cela que ressemblaient les écoles d’antan à Lausanne. Leur histoire fait l’objet d’une visite gratuite à pied dans le cadre des nombreux événements proposés par l’agenda culturel «Lausanne à l’heure d’été». Les participants sont ainsi ramenés en 1920 pour explorer la période entre le XIXe siècle et le début du XXe. Pourquoi ces dates? «Parce que c’est à cette époque que l’école a fait beaucoup d’avancées au niveau de l’hygiène», explique en préambule l’une des deux guides, Marie-Béatrice Burnand.

C’est l’association MdA – Mouvement des Aînés Vaud – qui est aux manettes, et même plus que cela puisque c’est en mode théâtre que se font embarquer les participants, lesquels bénéficient d’une multitude d’informations tirées majoritairement de l’ouvrage de l’historienne vaudoise Geneviève Heller «Tiens-toi droit!» publié en 1988.

Hygiène à l’école

Aux côtés de l’enseignante, forcément sévère, qu’incarne Marie-Béatrice Burnand, il y a Martine Lavenex, qui joue différents personnages, dont la petite Marie. Toutes deux racontent comment l’école devient un observatoire sur les situations sanitaires et sociales des familles. Éduquer les enfants pour éduquer les familles. Les enseignants sont tenus de faire remonter différentes informations au médecin des écoles, concernant la santé et les absences des élèves. L’objectif est également d’éviter toute épidémie.

Une école primaire à Yvonand en 1920, comme on pouvait également en trouver à Lausanne. En campagne, en revanche, les classes primaires sont généralement mixtes et regroupent plusieurs années scolaires différentes. Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire

L’hygiène est aussi une marque de déférence. Le règlement affiché dans les classes de l’école primaire vaudoise de 1884 à 1940 demande à chaque élève de ne pas venir «avec le visage ou les mains sales et les cheveux en désordre, car l’école doit être respectée». L’établissement qui illustre le mieux ces préoccupations sanitaires est celui de Saint-Roch. Il s’agit de la première grande école primaire à Lausanne, inaugurée en 1874. «L’édifice est même beaucoup critiqué à l’époque pour son luxe jugé démesuré», précise Martine Lavenex, devenue pour quelques instants infirmière scolaire.

L’école de Saint-Roch, au centre-ville, inaugurée en 1874, est la première grande école primaire à Lausanne. YVAIN GENEVAY/ Le Matin Dimanche

Et pour cause: le bâtiment offre un bon éclairage, des toilettes pour chaque classe, des sols faciles à nettoyer, une bonne ventilation, un logement pour le concierge, et surtout une salle de douches. C’est l’infirmière scolaire qui veillait à ce que chaque élève en bénéficie deux fois par mois. Autre petite révolution: l’école Saint-Roch inaugure les premières tables et premiers bancs destinés à deux élèves uniquement. Fini les longues tables avec des bancs sans dossier, où se serraient parfois jusqu’à neuf écoliers.

Punitions corporelles

Côté punitions, enfin, les enseignants ne manquaient pas d’imagination: tirer les oreilles et les cheveux, taper avec une règle sur les doigts, faire porter à l’élève un bonnet d’âne ou même lui accrocher un tableau autour du cou indiquant sa bêtise. «Et il devait le porter toute la journée, précise l’enseignante à la petite Marie indisciplinée. Sais-tu qu’avant les heures de retenue on mettait les élèves au cachot? Il existait des cachots froids, humides, sans éclairage et sans chauffage. Au collège Saint-Roch, par exemple, chaque classe avait son cachot. Mais nombre d’enseignants préféraient tout de même des punitions plus pédagogiques.»

Lorsque l’écolier portait le bonnet d’âne, il lui couvrait ses yeux, ce qui l’obligeait à regarder le sol. Son usage était officiellement interdit dès 1806, mais probablement encore toléré à la fin du XIX e siècle. Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH), Lausanne

Quid des parents dans tout cela? Que pensaient-ils de l’école et des enseignements que recevait leur tête blonde? «Par misère ou ignorance, ils n’étaient pas toujours favorables à l’école», expliquent les guides. La réponse des autorités fut très claire: la Constitution fédérale de 1874 a rendu l’école obligatoire et gratuite dans toute la Suisse.







