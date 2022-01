Témoignages de «novax» – À quoi ressemble le quotidien des non-vaccinés? Malgré les injonctions, ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Les restrictions sanitaires leur compliquent la vie, mais ils assument. Catherine Cochard

Les «novax» tiennent bon, en dépit des restrictions et des injonctions à se faire piquer. MANUEL PERRIN

C’est à Berne que Quentin, lausannois de 25 ans, s’en est allé fêter Nouvel-An avec sa copine. Contrairement à lui, elle est vaccinée. «Comme l’hôtel ne m’aurait pas accepté, j’ai trouvé une alternative: des logements de type studios ou appartements dans lesquels tu entres grâce à une clé envoyée directement sur ton téléphone. Ce qui évite de devoir échanger ou même croiser du personnel. Tout se fait sans contact.» Et pour marquer le passage à 2022, hors de question de perdre son temps en cuisine. «J’avais réservé une table sur la terrasse d’un restaurant au bord de l’Aar. La salle était pleine, nous étions les seuls à l’extérieur. Ils nous avaient mis à disposition une chaufferette et des couvertures. On a eu un peu froid, mais côté ambiance, c’était magique!»