Le programme de la 50e édition – À quoi ressemblera votre virée à la Cité? Suivez le guide! Le festival lausannois fête, du 5 au 10 juillet, son demi-siècle d’existence. Retrouvez nos conseils pour composer votre programme et plongez-vous dans son histoire. Gérald Cordonier

Depuis 1972, le Festival de la Cité investit, chaque été, les pavés de la vieille ville de Lausanne. PATRICK MARTIN

Dès mardi et jusqu’à dimanche, le Festival de la Cité propose plus de 80 rendez-vous artistiques assurés par des centaines d’artistes. Six jours de fête et de culture concoctés par l’équipe de programmateurs dirigés, pour la dernière fois, pas Myriam Kridi. À quoi ressemblera votre virée à la Cité? Voici de quoi vous inspirer.

«Forêt». Sarah Anthony

Envie de découverte? Notre sélection (2/4)

Parmi les 80 rendez-vous à l’affiche de la 50e édition du festival lausannois, il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous guider sur le mode du «Spectacle le plus…» poétique, vintage, bruyant, engagé, etc. Lire notre article ici.

Dua Saleh, peut-être l’artiste la plus queer du festival. Grant Spanier

Envie de fête et de bonne humeur? Notre sélection (3/4)

On ne va pas se le cacher! Que serait le Festival de la Cité sans ses tireuses à bière qui crachent à tout-va et promettent de belles soirées entre amis? Mais, entre deux mousses, on peut aussi se désaltérer avec quelques découvertes artistiques. Lire notre article ici.

Le duo indu «Dame Area». Titouan Massé

Envie d’une virée en famille? Notre sélection (4 avril)

Le festival soigne tous ses publics. Et cette année, il y a même un spectacle pour les minis de moins d’un an. Nos conseils si votre enfant a 3 ans, 5 ans, 6 ans… Lire notre article ici.

«Théâtre de papier». DR

La Cité à l’heure du repas

On le sait très bien, le festival n’est pas qu’une grande fête de la bière: une trentaine de stands proposent des cuisines et douceurs du monde entier. Découvrez l’équipe du Jajaffe qui s’installe toute la semaine dans la cour du gymnase. Ou la cuisine fusion du duo Pablo Reyes Del Canto et Sourasack Phonphet, en mode brunch ou street food.

Pavé de tofu et piments verts au gingembre, signé Jajaffe.

PATRICK MARTIN/24 HEURES

Revivez 50 ans d’histoire du festival

À quelques jours du jubilé, l’homme de théâtre de 84 ans, Gil Pidoux, conte la naissance de la manifestation qu’il a cofondée en 1972. Revivez, aussi, les bons (et moins bons) moments qui ont marqué un demi-siècle d’histoire du festival. Lire notre article ici.

Lausanne, Festival de la Cité, 1985, (publié dans «24 h» 17 juin 1985) Ambiance festive sous la pluie. Alain Ogheri

Envie de rester à la maison? Nos conseils de séries à voir en streaming Abo À voir en streaming «Peaky Blinders», «Man vs. Bee», «Landscapers»… Juillet en séries

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.