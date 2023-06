Aïe, je viens de me prendre un coup de vieux! C’est arrivé en apprenant qu’Antony Blinken, chef de la diplomatie de Joe Biden, est à Riyad pour convaincre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman de négocier un accord de paix avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. La monarchie régnant sur les lieux saints de l’islam est appelée à reconnaître l’État hébreu d’ici à la fin de l’année. C’est-à-dire vingt ans après l’Initiative de Genève proposée sans succès par d’anciens négociateurs israélo-palestiniens pour sauver les Accords d’Oslo… signés dix ans plus tôt!

«Le président des États-Unis semble avoir définitivement surmonté son aversion pour Mohammed ben Salman.»

Le contraste est saisissant. Il n’est plus question de pourparlers sur «la solution des deux États» (Israël et Palestine). Biden préfère poursuivre sur la voie tracée par l’équipe de Trump: élargir les Accords d’Abraham passés en 2020 entre l’État hébreu et quatre pays arabes: Bahreïn, Émirats arabes unis, Maroc et Soudan. Washington rêve de décrocher le gros lot: une signature saoudienne, susceptible d’entraîner d’autres États. Quant aux Palestiniens, ils attendront.

Le président des États-Unis semble avoir définitivement surmonté son aversion pour Mohammed ben Salman, alias MBS, accusé par le renseignement américain d’avoir fait assassiner, en 2018 à Istanbul, son compatriote Jamal Khashoggi, chroniqueur au «Washington Post». Pour rappel, Joe Biden, alors qu’il était candidat à la présidence, promettait de traiter l’Arabie saoudite en État paria. Mais l’été dernier, il se rendait à Riyad pour quémander une baisse des cours du pétrole, afin de priver la Russie de revenus pour sa guerre en Ukraine. Une demande ignorée.

Washington semble également prêt à tout pour offrir une victoire à Benyamin Netanyahou malgré son gouvernement d’extrême droite et ses projets pour limiter l’indépendance de la Cour suprême israélienne. Faut-il y voir une tentative de séduire, aux États-Unis, les électorats juifs et évangéliques avant l’élection présidentielle de 2024?

Contacts non officiels

Bien sûr, l’Arabie saoudite refuse de reconnaître Israël tant qu’une solution n’a pas été trouvée pour les Palestiniens. Cela dit, les signes de détente abondent. Entre Riyad et Jérusalem, des contacts non officiels existent depuis longtemps. La monarchie ne s’est pas opposée aux accords signés entre l’État hébreu et deux pays du Golfe (Bahreïn et Émirats arabes unis). Elle accepte même, depuis l’été dernier, le survol de son territoire par des avions de ligne partis de Tel-Aviv. Il se pourrait que des musulmans d’Israël puissent venir en pèlerinage à La Mecque sur un vol direct.

Cela dit, l’Arabie saoudite n’est plus un allié docile. En mai, elle a normalisé les relations avec le président syrien Bachar el-Assad, accueilli au sommet de la Ligue arabe. En avril, c’est à Pékin qu’un rapprochement a été signé entre Riyad et Téhéran. Si Biden veut des concessions de MBS, il devra y mettre le prix. Combien vaut la cause palestinienne?

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.