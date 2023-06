Après Sabalenka – Svitolina – À Roland-Garros, l’ambiance se dégrade encore Depuis dix jours, les tensions sur le court et en coulisses ont pris le pas sur le jeu. Mardi, elles ont atteint leur paroxysme. Jérémy Santallo - Paris

La Biélorusse Aryna Sabalenka a attendu l’Ukrainienne Elina Svitolina au filet mardi. AFP

Stupéfaction de l’instant. Aryna Sabalanka est là, debout, les mains appuyées sur le filet au milieu du court Philippe-Chatrier. À ce moment-là, fraîchement qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, la Biélorusse savait pertinemment qu’Elina Svitolina ne viendrait pas à sa rencontre pour lui serrer la main. Après tout, l’Ukrainienne ne l’avait pas fait aux tours précédents avec les deux Russes, Blinkova et Kasatkina. «Vous imaginez un garçon ou une fille qui est maintenant au front, à la guerre, et qui me verrait agir comme si de rien n’était?» avait appuyé Svitolina la semaine dernière.