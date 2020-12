Élections municipales – À Rolle, la gauche unie veut récupérer la majorité Le Parti socialiste et les Vert.e.s ont choisi de mener une campagne solidaire et ont présenté mardi leurs trois candidats à la Municipalité. Marine Dupasquier

Baptiste Conti, Margaret Ruchti et Loïc Haldimann sont les trois candidats de la plateforme de gauche pour les élections municipales 2021. DR

Une fois n’est pas coutume, c’est dans les locaux de la brasserie FMR à Rolle qu’ont été présentés hier les trois candidats de gauche à la Municipalité. La plateforme, qui rassemble le Parti socialiste et les Vert.e.s, vise à récupérer la majorité à l’exécutif rollois, détenue par la droite depuis la démission de Cédric Echenard et l’élection du PLR Giorgio Micello en 2019. Le trio compte sur sa complémentarité et sur des mesures concrètes pour toucher les électeurs.

Portant les couleurs du Parti socialiste, Loïc Haldimann et Margaret Ruchti ont rappelé leur implication de longue date dans la vie locale, ainsi que les liens étroits qui les rattachent à la ville. Si le premier est un enfant de Rolle et municipal sortant, en fonction depuis 2016, la seconde est elle aussi une personnalité de la commune. Architecte de profession et conseillère communale, elle a anciennement présidé le Groupement rollois des entreprises et commerçants. Chez les Vert.e.s, Baptiste Conti, éducateur social, conseiller communal et père de famille, incarne le sang frais. Un atout, selon le trio, dans une commune en vive croissance démographique.

«Il ne s’agit pas d’être moins solidaire, mais il faudra être ambitieux lors du recalcul de péréquation car c’est de là que devra venir cet argent.» Loïc Haldimann

Fruit d’une alliance qui – aux yeux des deux partis – relevait de l’évidence, le programme commun annoncé porte sur trois axes principaux: le soutien actif aux commerces locaux et aux ménages, le rééquilibrage de certains secteurs en faveur de la mobilité douce et le développement de l’accueil de jour. La gauche souhaiterait également remettre en branle certains projets qui ont été entamés sans être aboutis, au sein d’une ville qui, selon Baptiste Conti, «a tout pour elle, à la base».

Mais dans cette commune exsangue, tiraillée par la question de la facture sociale, il est pertinent de se demander comment vont être financées les diverses propositions. À ceci, la gauche admet qu’un combat sera nécessaire pour les concrétiser. «Il ne s’agit pas d’être moins solidaire, mais il faudra être ambitieux lors du recalcul de péréquation car c’est de là que devra venir cet argent», précise Loïc Haldimann. Conscients de ne pas avoir de baguette magique, le trio assure toutefois qu’il s’agit de dépenses raisonnables. «Dans tous les cas, il ne faut jamais regarder le premier effet financier, mais plutôt le retour sur investissement», rappelle Margaret Ruchti. Ce ne sont pas des dons perdus.»

De par sa taille – 7000 habitants annoncés d’ici 2030 – et son statut de «carrefour régional» – pour reprendre les termes de Margaret Ruchti – Rolle est bien obligée de s’adapter aux changements qui la traversent. «Elle ne peut pas s’arrêter maintenant et se reposer sur une chape de sinistrose», lance Loïc Haldimann.