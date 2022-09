Un projet viticole novateur – À Rolle, le chantier de la cave Schenk est lancé avec neuf ans de retard Le nouveau site de production rollois était annoncé en 2015. Il fera place au chai écoresponsable de la Cité des vins, qui accueillera la vendange 2024. Yves Merz

Les travaux de la nouvelle cave Schenk ont commencé. La nouvelle bretelle d’autoroute est ouverte depuis une semaine. Les bâtiments existants seront démolis fin 2024, une fois le nouveau centre viticole construit. 24 heures/CHRISTIAN BRUN

Ce n’est pas à la famille Schenk et à l’équipe qui pilote le projet désormais baptisé «Cité des vins» que l’on apprendra à regarder le verre à moitié plein, et non pas à moitié vide.