Vote du budget communal 2022 – À Rolle, le déficit perdure mais ne fait plus débat Les débats n'ont pas fusé mardi soir lors de la séance du Conseil communal, qui semble faire confiance à sa nouvelle Municipalité sur la question des finances publiques.

Il n’a fallu qu’une petite heure aux conseillers communaux rollois pour débattre du budget 2022. Celui-ci a été largement accepté par l’organe délibérant, avec seulement deux abstentions. À titre de comparaison, l’an dernier, de vives discussions avaient tenu l’assemblée en haleine durant près de quatre heures.

Une simplicité saluée par la syndique, Monique Choulat Pugnale: «On a l’impression que vous nous faites confiance», s’est-elle réjouie mardi soir. En juillet dernier, deux nouveaux municipaux rejoignaient les bancs de l’Exécutif.

Déficit de 8,8 millions prévu

Sur un budget total d’environ 66 millions de charges, le déficit prévu de plus de 9 millions de francs – un montant considéré comme «abyssal» par la Municipalité – a été abaissé à près de 8,8 millions, suite au vote des onze amendements de la commission des finances. La plupart d’entre eux concernaient des comptes jugés non prioritaires par la Cofin, tels que l’achat de bacs à fleurs et d’arbres pour verdir le centre-ville.

«Établir un budget qui comprend de telles inconnues, c’est mission impossible.» Monique Choulat Pugnale, syndique de Rolle

Même un peu réduite, la somme avait de quoi effrayer. «Établir un budget qui comprend de telles inconnues – principalement les impôts des entreprises et la péréquation –, c’est mission impossible, a admis la syndique. Ce n’est pas une science exacte, et on peut s’attendre au meilleur comme au pire.»

Cri du cœur

Largement relayés par la presse ces dernières années, les déboires financiers de la commune ont évidemment été évoqués lors de la séance. L’occasion pour la cheffe de l’Exécutif de pousser un «cri du cœur» dans la lignée de son prédécesseur Denys Jaquet, qui avait mené une fronde contre le Canton et la question de la facture sociale.

Lire aussi: Abo Péréquation intercommunale «La minorité crie son désespoir dans le désert» «Notre grand combat reste la meilleure répartition des charges entre le canton et la commune, a martelé Monique Choulat Pugnale. On a essayé de faire comprendre que Rolle était un cas de rigueur, mais on nous dit toujours que notre taux d’impôt est bas (ndlr: 59,5%); ce qui ne veut rien dire. Avant, il y avait des communes pauvres et des riches, mais désormais, on est toutes pauvres par rapport au canton!»

