Élections communales – À Rolle, tout est encore ouvert C’est un ballottage général dans la troisième commune du district, où le faible écart de suffrage entre les sept candidats ne permet aucune prédiction sur les futurs élus. Marine Dupasquier

Aucun des sept candidats à la Municipalité n’a atteint la majorité absolue au premier tour des élections communales. Florian Cella

La situation à Rolle laisse envisager tous les scénarios possibles. Il y a ballottage général et les résultats du premier tour montrent un écart étonnamment faible entre les sept aspirants à la Municipalité. Bien que situés en tête de la liste, les conseillers municipaux sortants Monique Choulat Pugnale et Loïc Haldimann ne se démarquent pas clairement du reste des candidats, avec respectivement 775 et 765 voix. La socialiste Margaret Ruchti obtient 753 votes, tandis que la centre droit Cécile Rod en récolte 721.

Constat surprenant

Sur la liste Rolle libre, le syndic sortant Denys Jaquet n’arrive qu’en septième position avec 612 suffrages, 87 de moins que le Vert Baptiste Conti. Soit un score plutôt décevant pour le conseiller en communication.

Cette figure bien connue du paysage politique avait quitté le Parti socialiste en automne dernier et se présentait en tant qu’indépendant. Une envie de liberté qui n’aura pas vraiment convaincu les électeurs, déjà tiraillés dans le combat vif entre la gauche et la droite.

Giorgio Micello, élu à l’élection complémentaire de novembre 2019, affiche également un nombre de voix relativement faible, dans la mesure où il était le dernier arrivé à l’Exécutif.