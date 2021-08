Culture estivale – À Romainmôtier, Les Scènes du chapiteau veulent y croire Le petit festival niché dans un méandre du Nozon ouvre son édition 2021 vendredi. Un système repensé qui espère faire rêver entre les gouttes. Erwan Le Bec

Comme en 2020, l’édition 2021 s’annonce choisie et intimiste sur les rives du Nozon. Odile Meylan

Ce n’est pas une pandémie et une météo pluvieuse comme rarement qui va décourager la petite équipe des Scènes du chapiteau à Romainmôtier. Ce vendredi, le petit festival qui refuse de s’appeler festival ouvre les portes de son édition 2021 dans le Nozon. Une édition qui se veut toujours intimiste, au décor soigné et champêtre, avec produits locaux et programme musical recherché.

Comme l’an dernier, la formule reste toutefois revue et composée de repas sur inscription (jusqu’à 16 h le jour même) et de scène en apéritif et en soirée, dans ce cas sans réservation préalable. Pas de contrôle du carnet de vaccination («ce n’est pas dans l’esprit du festival», disent les organisateurs) mais plan de sécurité poussé. On espère une petite centaine de convives par soir pour les repas et environ 150 spectateurs répartis entre les roulottes et les tentes, pour les spectacles.

Etre une référence

«Nous revenons un peu à l’esprit des débuts de la manifestation, à l’heure où on cherche à se pérenniser et à se professionnaliser. L’objectif reste de se positionner comme une référence en Suisse romande, avec une culture de pointe hors des villes», explique Léo Piguet, coordinateur de l’événement.

Après une année 2019 déficitaire et une édition 2020 minimaliste, les organisateurs reviennent avec un dispositif un peu plus élargi. «Une prise de risque calculée. Nous comptons sur le public et sur nos soutiens», ajoute Léo Piguet.

Au programme: du jazz, du texte, de l’électronique, de la danse contemporaine et de la poésie pour famille. Des jolis noms comme le pianiste Colin Vallon ou encore le poète Stéphane Blok.

