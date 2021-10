«Antivax» dans le Nozon – «À Romainmôtier, on creuse, on va au bout des choses et on réfléchit» C’est dans la région de Romainmôtier que se trouve l’un des plus bas taux de vaccination du canton. Le fossé s’y élargit entre vaccinés et sceptiques, de plus en plus désabusés. Erwan Le Bec

Les taux de vaccination relativement bas du vallon du Nozon cachent une réalité bien tangible. Une tension de plus en plus fiévreuse entre vaccinés et réfractaires. Jean-Guy Python

«Le vaccin? Ah non. Ici on évite les sujets qui fâchent.» Et une bonne journée. C’est l’heure du ballet des tracteurs et des derniers travaux de jardin avant l’automne, ce matin d’octobre à Bretonnières, joli village du Nord vaudois de moins de 270 habitants, connu pour son auberge, sa vue à couper le souffle sur le plateau et, désormais, pour être l’une des communes vaudoises au plus faible taux de vaccination contre le Covid-19.

À en croire le nombre de premières doses délivrées, commune par commune – des chiffres dévoilés début octobre par «24 heures» –, le vallon du Nozon s’illustre par un recours à la piqûre largement inférieur à la moyenne vaudoise, établie, selon les derniers chiffres, à 67% de la population. Bretonnières s’illustre par 44,9% de vaccinés, contre 47-49% autour de Vaulion et Premier. Romainmôtier fait mieux à 58,5%. Croy vient tromper la carte avec 69,3% de vaccinés. Un chiffre qui s’explique surtout par la présence de l’EMS Contesse.