Portrait de Franco Mento – À sa table distinguée, c’est tous les jours salade de câbles Inventeur sonore, bidouilleur de tempos, gourmet electro, le Montheysan a reçu le prix culturel de sa Ville. Un honneur pour ce fou de techno tombé tout gosse dans la marmite. Francois Barras

Lauréat 2020 du prix culturel de la Ville de Monthey, Franco Mento se fait fort de créer chacun des sons qu’il utilise dans ses compositions. Patrick Martin

Nichée au flanc d’une villa anonyme de la zone résidentielle de Collombey, la cabane en bois clair pourrait abriter du matériel de jardinage, un atelier de peinture ou, allez savoir, une voiture de collection, de celles que l’on bricole le dimanche en sifflotant.

Mais s’il est vrai que ses murs sifflent et vrombissent régulièrement – et pas seulement le jour du Seigneur – et que son propriétaire est à sa manière une sorte de bricoleur, la cabane en bois clair renferme une tout autre espèce de mécanique: des claviers en pagaille, des écrans aux courbes sinusoïdales, des spaghettis de câbles multicolores, une palanquée de solides haut-parleurs, une étrange sculpture ovoïde en métal chromé et, au milieu de cet amas de boutons et de lumières, Franco Mento, enfant du coin, fanatique précoce de musiques électroniques et prix culturel 2020 de la Ville de Monthey.