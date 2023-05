Réactions d’élus alémaniques – «À Saint-Gall, Maudet serait mort politiquement» L’élection à Genève surprend en Suisse alémanique mais personne n’y voit une «Genferei». Voici pourquoi. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Pierre Maudet le dimanche 30 avril 2023 à Genève. KEYSTONE/Martial Trezzini

La Suisse alémanique a toujours été plus sévère avec Pierre Maudet que la Suisse romande. On ne comprenait pas de l’autre côté de la Sarine comment un conseiller d’État pouvait se maintenir aussi longtemps au gouvernement en ayant menti et accepté des avantages pour sa famille. L’indignation était d’autant plus forte que cet homme avait failli entrer au Conseil fédéral, le saint des saints de la politique suisse.