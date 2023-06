Le coup de fourchette – À Saint-Légier, La Brique se construit une réputation Installé dans un complexe de logements et commerces tout neuf, le restaurant vient ajouter une jolie table à l’offre bien établie du village. La rédaction

Chaque détail du décor a été pensé par l’équipe de la Brique, dont Vincent Baeriswyl et Sylvie N’Guyen, associés dans l’aventure de ce restaurant ouvert il y a quelques mois à Saint-Légier. Chantal Dervey

La Brique doit son nom à sa sonorité qui «claque bien» et qui annonce ainsi son goût pour l’originalité. Alors disons-le tout de suite afin de chasser les idées erronées, l’enseigne n’est pas une cantine de grande surface, quand bien même elle se situe à l’entrée du minicentre commercial de Saint-­Légier. Nouvellement osée par Sylvie N’Guyen et Vincent Baeriswyl, un enfant de la région déjà actif dans l’aventure du Loxton et du Pointu à Lausanne, cette Brique a des ambitions culinaires autour des saveurs, même si son ciment est celui de la décontraction. De la curiosité. De la spontanéité.