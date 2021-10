Le coup de fourchette – À Saint-Prex, la nouvelle Union sacrée entre local et brasserie L’auberge, reprise par une nouvelle équipe, joue la proximité et les plats qui fleurent une élégante tradition. David Moginier

Dans la véranda, le chef Jimmy Légeret et le chef de salle Jean-François Boutan. Florian Cella/24 heures

À deux pas de la tour de l’Horloge, l’Auberge de l’Union a été toute refaite il y a quelques années, avec des salles claires et une grande véranda forcément lumineuse. Elle a été reprise cet été par Raphaël Ashtamkar. L’entrepreneur a déjà lancé avec succès l’indien Khana Mandir et le Mumbai Bar à Nyon. Ici, il joue plutôt une partition de brasserie avec un jeune chef, Jimmy Légeret, au piano. Le garçon a passé par de bonnes maisons, comme le Soleil de Bursins ou la Brasserie de Montbenon, à Lausanne.

Dans cette ambiance moderne, les plats du jour et ceux du menu ne cherchent pas la révolution, mais une déclinaison contemporaine de plats de brasserie. Ici, le locavore est satisfait, puisque les fournisseurs régionaux sont privilégiés, et tout est fait maison, sans le label homonyme. Sauf la terrine de chasse de la boucherie Prélaz de Genolier, savoureuse et généreusement servie avec son pain de campagne, son confit d’oignon et sa petite salade (18 fr.). Le cappuccino de courge est parfait dans son exécution, bien mousseux, avec une soupe épaisse, juste relevée comme il faut, et parsemée d’éclats de noisette pour lui donner de la mâche (11 fr.).