Élections communales 2021 – À Sainte-Croix, le PS et l’UDC ont déjà rempli leur mission Trois des quatre sortants ont été réélus: le syndic socialiste Cédric Roten, qui arrive en tête, son colistier Sylvain Fasola et l’UDC Yvan Pahud. Frédéric Ravussin

À Sainte-Croix, le nom de trois des cinq élus est déjà connu. OLIVIER ALLENSPACH – A

Au soir du 1er tour des élections communales, Sainte-Croix a deux vainqueurs et trois élus: le Parti socialiste et l’UDC ont en effet placé leurs trois sortants sur un podium électoral synonyme de majorité absolue. L’actuel syndic Cédric Roten (PS) devance ainsi son colistier Sylvain Fasola et le député Yvan Pahud.

Beau joueur, Cédric Roten met en avant la position de sa deuxième colistière avant son excellent résultat personnel. «Pour sa première tentative, Isabelle Dessonaz arrive première des viennent-ensuite. Privée de la visibilité qu’ont les sortants et d’une campagne traditionnelle par le Covid, c’est excellent. La base décidera en assemblée lundi soir, mais pour moi, elle a clairement mérité de repartir pour le deuxième tour. Un troisième siège semble tout à fait à notre portée.»

«Historiquement, Sainte-Croix vote à gauche, je savais donc très bien que je ne serai pas élu au 1er tour.» Lionel-Numa Pesenti, municipal sortant PLR

Un siège qui serait du coup ravi au PLR, grand perdant de ce premier tour. La nouvelle venue Rachel Gueissaz et le sortant Lionel-Numa Pesenti pointent respectivement au 5e et 6e rang à 217 et 230 voix de la majorité absolue. «Historiquement, Sainte-Croix vote à gauche, je savais donc très bien que je ne serai pas élu au 1er tour… Nous n’avons pas reçu une déculottée, mais manifestement, la stratégie adoptée n’est pas celle qu’il aurait fallu», reconnaît ce dernier.

Alliance UDC et PLR?

La clé serait-elle entre les mains de l’UDC? Heureux de son élection de dimanche, Yvan Pahud ne dit pas autre chose: «Nous avions proposé au PLR de faire une liste commune, ils ne nous ont pas répondu. La balle reste dans leur camp et on est toujours prêt à discuter pour voir comment ils pourraient conserver leurs deux sièges.» Se pose aussi pour lui la question de «l’attitude» de la gauche en vue du second tour. «Vont-ils se contenter de conserver la syndicature avec une majorité de droite à l’Exécutif et au Conseil communal comme actuellement, ou vont-ils tenter de prendre la majorité à la Municipalité avec le risque que le Conseil ne bloque quelques projets?»