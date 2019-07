À Savatan, les aspirants feront plus de terrain

Jusqu’à maintenant, il fallait une année de formation pour obtenir le brevet de policier. Dès le mois d’octobre, il faudra deux ans. En conséquence de cette nouvelle règle nationale, l’Académie de police de Savatan va devoir adapter sa formation. Critiquée ces dernières années pour son côté trop militaire, Savatan change ses cours, sans toutefois les bousculer réellement.

Après une ébauche d’annonce assez vague par le Conseil d’État en début d’année, le major Alain Bergonzoli, directeur de Savatan, explique les contours de cette future formation. Elle s’inscrit dans la refonte de la formation au niveau suisse. Rien à voir, jurent l’académie et l’État de Vaud, avec les critiques formulées envers Savatan.

Dans un premier temps, il s’agit de réduire les heures de formation de la première année. Car leur nombre a augmenté au fil du temps, au point que les aspirants vaudois, genevois et valaisans suivent actuellement 1272 heures de formation, contre 1118 selon le nouveau standard. La deuxième année, nouveauté désormais, se déroulera chez l’employeur directement.

Selon Alain Bergonzoli, le nombre actuel d’heures de formation découle des demandes et des attentes des polices partenaires. «On nous a parfois dit que les aspirants ne savaient pas répondre à toutes les sollicitations et que certains particularismes n’étaient pas toujours acquis, explique-t-il. Mais c’est justement pour enseigner ces particularismes que nous avons complété nos formations au fil du temps.»

Il prend l’exemple de Genève, qui a confirmé l’an dernier qu’il resterait à Savatan. Le Canton a notamment souhaité un renforcement de la formation en police judiciaire incluant la rédaction des rapports. Autre exemple, la cybercriminalité, dont l’enseignement a été souhaité par les instances dirigeantes de l’académie.

«Stimuler la curiosité»

Foncièrement, les thématiques abordées durant la formation, même si elles perdront toutes des heures, resteront les mêmes: formation générale, droit, sécurité, circulation, criminalistique, sport, santé et entraînement à l’intervention. Nouveauté: la branche baptisée «transfert» (82 heures). «L’aspirant est placé dans une mise en situation proche de la réalité du terrain, avec parfois des comédiens, ajoute Alain Bergonzoli. Il devra alors faire appel à toutes les notions qu’il a apprises: psychologie, droit, procédure, intervention, rédaction d’un rapport, etc.»

Alors que les heures de formation en journée seront réduites pour la première année, les conférences facultatives en soirée seront développées pour «stimuler la curiosité et la responsabilité personnelles des aspirants». Quant au sport, les heures seront aussi réduites, mais les objectifs resteront identiques. Charge là aussi aux aspirants de se responsabiliser en maintenant leur forme physique.

Une année sur le terrain

Et la deuxième année? Elle se déroulera au sein des corps de police et sera principalement pratique, avec quelques modules de formation. «Les aspirants seront suivis par un mentor et un coach. Le but sera de réaliser un portfolio, un dossier, pour décrire les interventions et avoir une vision globale et réflexive du travail de l’aspirant», explique André Etter, le coordinateur romand de la formation policière. «Cela permettra de mêler la tactique et la philosophie du métier du policier.»

Avec cette deuxième année, le but est aussi d’adapter le concept aux différentes polices. Leurs besoins, vu les tailles qui peuvent aller du simple au centuple, sont parfois très éloignés. «La police cantonale vaudoise compte environ 1000 policiers, ajoute André Etter. Mais en Suisse allemande ou dans certaines communes du Valais par exemple, la police communale compte parfois quatre ou cinq policiers. Les particularismes locaux sont importants.»

