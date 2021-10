Tastevin suisse – À Schaffhouse, terre de pinot Les Baumann vinifient de magnifiques pinots, mais pas seulement. La preuve. David Moginier

Le Müller-Thurgau, le pinot noir Classique et le pinot noir Ann Mee. Baumann Weingut

En rentrant des chutes du Rhin ou d’une visite à Schaffhouse, il faut s’arrêter dans le Klettgau, à quelques kilomètres de là. D’abord parce que les vignes, en pente douce, sont agréables à regarder. Ensuite parce que ce terroir protégé produit des pinots noirs de grande classe. Comme chez Ruedi Baumann, à Oberhallau. Si la cave ne paie pas forcément de mine à l’entrée du village, elle figure parmi les 125 meilleures suisses selon «Gault&Millau». Et un des vins, le -R-, est inscrit à la Mémoire des vins suisses.

Ruedi, sa femme Beatrice et son fils Peter cultivent cinq cépages sur les six hectares. En blanc, du Müller-Thurgau, bien sûr, fruité et bien sec, d’une droiture parfaite, facile et franc. Une version vieilles vignes non filtré gagne en complexité. Un chardonnay, un pinot gris et un truc étrange, ce Federweisser, pinot noir vinifié en blanc.

Mais c’est bien aux pinots noirs qu’on s’intéresse. Aux sept pinots noirs pour être précis! Le Beerli, en entrée de gamme, offre une belle dose de fruits rouges. Le Auslese (vendanges tardives) offre déjà plus de complexité après un élevage en tonneaux de 600 l. Le Classique, douze mois de barriques utilisées, cache sous sa puissance une belle finesse, des arômes de petits fruits et une fraîcheur agréable. L’Ann Mee, cuvée de Peter, macéré et vinifié en tonneau, élevé vingt-quatre mois en barrique, s’affirme avec puissance mais en gardant toujours cette finesse, marque de fabrique de la famille.

Le -R-, cuvée parcellaire, seize mois de barrique, un nez de cassis, de cuir, de fumé. Une bouche fraîche aux tanins encore bien présents, avec une belle complexité. Un vin de garde. Enfin, Baumann et son collègue Michael Meyer pressent ensemble une partie de leurs vendanges pour un ZWAA élégant.

Müller-Thürgau 2019, 15 fr. Pinot noir de 16 à 39 fr. baumannweingut.ch

David Moginier, à 24 heures depuis 2008, écrit sur la gastronomie et les vins depuis de nombreuses années. Il a également rédigé plusieurs livres sur le sujet. @grizzlymog

