Dix ans après – À Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne, c’est la désillusion Dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature, les Tunisiens souffrent de la crise économique et leurs revendications sociales n’ont guère changé. Maryline Dumas, Sidi Bouzid

Des employés temporaires bloquent une route et réclament un emploi stable sur la place Mohamed-Bouazizi dans le centre de la ville de Sidi Bouzid, le 27 octobre 2020. AFP

Il a beau porter une casquette siglée Adidas – probablement contrefaite -, ses pieds le trahissent: Ayoub, en claquettes-chaussettes à 11 h un jour de semaine, est au chômage. À 31 ans, ce vétérinaire de formation n’a en fait jamais travaillé et passe son temps au café. Alors l’approche des 10 ans de la révolution tunisienne laisse de marbre cet habitant de Sidi Bouzid, là où, pourtant, tout a commencé.

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, vendeur informel de fruits et légumes, s’immole devant le gouvernorat (division administrative) de cette petite ville, située à 280 km au sud de Tunis, après une altercation avec les autorités. La population proteste et le mouvement s’étend au niveau national, forçant le dictateur Ben Ali au départ. Depuis, la Tunisie a instauré une démocratie avec, déjà, deux élections législatives et présidentielles au suffrage direct. «Mais voter n’apporte rien quand tu as faim», s’agace Ayoub.