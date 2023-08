Où va le FC Sion? – À Sion, le fragile bonheur de l’incertitude Le football professionnel n’existera peut-être plus en Valais d’ici à une année. Vendredi, les retrouvailles entre le FC Sion et son public en Challenge League n’ont pas empêché Tourbillon de hurler qu’il en voulait encore. Florian Vaney

Dans la liesse générale de vendredi soir, la recrue du FC Sion Théo Bouchlarhem s’est permis un selfie avec les supporters valaisans. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«J’ai des abonnements à vendre. En septembre, ce sera trop tard.» C’est Christian Constantin l’entrepreneur qui répond. Froidement. À l’heure d’ouvrir gratuitement les portes de Tourbillon pour la reprise de Challenge League, vendredi soir contre Aarau (1-0), le président du FC Sion aurait pu emballer son idée des plus belles intentions. Parler d’un pardon, après la misère de la relégation du printemps. Évoquer une réconciliation générale, après les différends qui ont opposé le club et son public. Voire s’aventurer sur le terrain glissant de l’éphémère, et du potentiel ultime tour de piste des Sédunois dans le monde professionnel. Mais non. «Il faut que je mette en vitrine mon équipe. À la fin des vacances scolaires, plus personne n’achète d’abonnement.»