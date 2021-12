Enfants et écrans – «A six ans, certains élèves ont déjà leur smartphone» Après les alertes des spécialistes, des livres de fiction aident désormais à la sensibilisation des 6-10 ans. Exemples dans le canton de Vaud. Caroline Rieder

Prêter son smartphone à son enfant pour qu’il se tienne tranquille dans les lieux publics, comme ici dans le train, est une pratique bien établie. KEYSTONE

Le constat théorique

Depuis plusieurs années, les spécialistes alertent sur la nocivité des écrans chez les tout-petits, et sensibilisent les ados au sommeil perturbé par la lumière bleue et au cyberharcèlement. Et entre deux? Chaque famille y va de sa recette, même si l’OMS a émis des recommandations jusqu’à 5 ans, et si la règle des 3-6-9-12 de Serge Tisseron s’est largement répandue.

Pas assez visiblement, puisqu’en 2019, le docteur en neurosciences français Michel Desmurget, auteur de «La fabrique du crétin digital», tirait la sonnette d’alarme pour toutes les tranches d’âge. Il pointait entre autres les dangers de la consommation cumulée des écrans dès le début de la scolarité.