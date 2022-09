Asie – À Taïwan, 446 incursions aériennes chinoises en août, un record Un nombre record d’incursions aériennes chinoises a été relevé à Taïwan en août avec plus de 440 avions militaires ayant pénétré sa zone de défense aérienne.

Image d’illustration. AFP

Selon une base de données compilées par l’AFP à partir des chiffres du ministère taïwanais de la Défense, 446 avions chinois, pour la plupart des avions de chasse, sont entrés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan en août, soit plus que les 380 passages d’appareils chinois recensés pour l’ensemble de l’année 2020. Sur les huit premiers mois de 2022, Pékin a effectué 1068 incursions dans l’ADIZ de Taïwan, dépassant le total de 2021 (969).

Les 23 millions d’habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui considère l’île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Le mois d’août a été marqué par un pic spectaculaire d’incursions dans l’ADIZ de l’île alors que Pékin organisait des manœuvres militaires sans précédent pour protester contre la visite à Taipei de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi et d’autres responsables politiques.

Bruits de bottes

Le Parti communiste chinois s’insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et a réagi avec une agressivité croissante aux visites de responsables et politiques occidentaux.

Après le déplacement de Nancy Pelosi au début du mois d’août, la Chine a envoyé une semaine durant des navires de guerre, des missiles et des avions de chasse dans les eaux et le ciel de Taïwan. Ces exercices ont été les plus importants et les plus agressifs depuis le milieu des années 1990.

Les bruits de bottes de Pékin se sont intensifiés sous la gouverne du président Xi Jinping, plaçant l’armée taïwanaise davantage sous pression, étant surpassée en nombre et en possession d’une flotte vieillissante d’avions de chasse. La semaine dernière, Taïwan a annoncé prévoir une hausse de son budget militaire à un niveau sans précédent pour atteindre 19,2 milliards d’euros.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.