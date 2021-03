L’idée d’un revenu de transition écologique fait son chemin. Le concept, élaboré par Sophie Swaton, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des géosciences et de l’environnement, semble coller à l’air du temps. Dans le canton du Jura, sa mise en place va être étudiée. Au Parlement vaudois, un postulat attend de passer en plénum. Trois questions à son auteure, Rebecca Joly.

Le revenu de transition écologique, c’est quoi?

C’est une mesure d’insertion sociale et de promotion économique. L’idée est simple: donner un revenu à des personnes en réinsertion, généralement en décrochage professionnel, pour les aider à se réorienter et à monter des projets qui ont une plus-value environnementale. Évidemment, ça doit être une démarche volontaire et, encore plus important, cela doit être encadré par une structure sociale et participative qui accompagne les projets.