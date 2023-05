Football – À Thoune, le LS perd deux précieux points et son buteur Privés dès la 10e minute de Labeau, les Lausannois pensaient avoir fait le plus dur grâce à Baldé et à un doublé de Sanches. Mais Bamert ne l’a pas voulu ainsi (3-3). André Boschetti

Il n’y a pas eu de vainqueur entre Lausanne (ici Toichi Suzuki) et Thoune (ici Nias Hefti). keystone-sda.ch

Ce quatrième duel entre deux équipes qui faisaient partie des grands favoris à l’aube de cette saison a été le plus indécis et spectaculaire, même s’il ne revêtait de l’importance que pour le LS. Des Lausannois qui ont d’abord pensé vivre un vrai cauchemar au cours de vingt premières durant lesquelles ils ont multiplié les occasions et les coups durs.

Une série noire qui a commencé par la sortie prématurée du meilleur buteur de Challenge League, Brighton Labeau (10e). Victime d’un problème musculaire, le Français était remplacé par un Trae Coyle en manque de compétition, car souvent surnuméraire depuis janvier. Deux minutes plus tard, l’Anglais décochait pourtant une superbe frappe détournée en corner par Matic. Sur celui-ci, Grippo obtenait un penalty qu’Aliou Baldé expédiait au-dessus de la barre. Le Sénégalais n’avait heureusement pas le temps de gamberger. Irrésistible sur son côté gauche, Brown déposait le ballon sur le pied droit de Baldé deux minutes plus tard pour l’ouverture du score (15e).

Le même attaquant perdait ensuite son duel face à Matic pour un doublé qui aurait grandement facilité la tâche des Vaudois. Une erreur d’autant plus préjudiciable que dans la foulée, Bertone pouvait égaliser suite à une bévue de Castella (19e). Mais là encore, le LS avait le mérite de ne pas se laisser abattre. Grâce à un nouveau déboulé de Brown, Sanches redonnait peu après l’avantage aux siens (22e).

Au bout du bout

Après quelques petites sueurs froides au sein d’une défense lausannoise qui évoluait à nouveau, comme durant la première partie de championnat, à trois – Ludovic Magnin avait choisi pour l’occasion de sortir Dabanli de la naphtaline – Custodio, Coyle et Baldé ne parvenaient pas, peu avant la pause, à s’offrir un double avantage. Des échecs qui allaient peser lourd au décompte final.

Comme on pouvait s’y attendre, la suite était dans un premier temps un peu moins animée et Thoune en profitait pour rétablir la parité sur une superbe frappe lointaine de Dos Santos (63e). Loin de réagir aussi vite et bien qu’après la première égalisation bernoise, le LS reculait et subissait les assauts de plus en plus déterminés de son adversaire. Une suprématie que Thoune ne parvenait toutefois pas à concrétiser.

Heureusement pour des Lausannois qui exploitaient, grâce à une percée suivie d’une frappe chirurgicale au premier poteau, de Sanches (89e), l’une de leurs rares opportunités de la seconde mi-temps. Mais alors que la victoire leur tendait les bras, ils laissaient Bamert libre d’égaliser une dernière fois au bout du temps additionnel.

Afficher plus Stockhorn Arena. 3099 spectateurs. Arbitre: M. Gianforte. Buts: 15e Baldé 0-1, 19e Bertone 1-1, 22e Sanches 1-2, 63e Dos Santos 2-2, 89e Sanches 2-3, 95e Bamert 3-3. Thoune: Matic; Dähler (90e Vasic), Sutter, Bürki, Hefti; Barès (62e Jankewitz); Castroman (62e Ndongo), Bertone; Matoshi (79e Bamert); Kyeremateng, Oberlin (46e Dos Santos). LS: Castella; Dabanli (69e Giger), Grippo, Husic; Suzuki, Bernede, Custodio, Brown; Sanches (92e Okuka); Labeau (10e Coyle), Baldé (92e Schwizer). Avertissements: 12e Matoshi, 56e Bertone, 58e Barès, 73e Custodio, 75e Hefti, 80e Suzuki. Notes: Thoune sans Hirzel ni Rüdlin (blessés). LS sans Kablan (suspendu). 12e Baldé manque un penalty.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

