Fin d’année festive – À travers le canton, les marchés de Noël rallument le sapin Bô Noël ouvre les feux dès le 18 novembre. De Lausanne à Montreux en passant par Nyon, Yverdon ou encore Bottens, florilège non exhaustif des marchés de Noël vaudois. Catherine Cochard

Le caquelon géant du Bô Noël, prêté par la compétition annuelle du Mondial de fondue à Tartegnin, attend les affamés au pied de la tour Bel-Air à Lausanne. Christian Brun

Ils reviennent! Après une année de repos forcé en raison de la pandémie, les marchés de Noël du canton se préparent à l’ouverture imminente de leurs tentes, stands et bars éphémères. C’est aussi l’attente du public qui va elle aussi enfin être récompensée. Pour fêter ce retour à la presque normale, les organisateurs semblent s’être particulièrement dépassés cette année. Ils sont également nombreux à avoir repensé leur dispositif pour respecter les mesures sanitaires et améliorer la circulation des personnes. Bô Noël a ainsi abandonné les tables hautes à l’extérieur pour éviter les agglutinements dans les espaces où le pass n’est pas nécessaire. En parlant de certificat Covid, la plupart des manifestations ne l’exigent que pour les zones à l’intérieur, du moins en l’état actuel des choses. Mais il sera préférable d’être titulaire du fameux sésame pour profiter pleinement de toutes les festivités proposées.

Bô Noël à Lausanne

Le 18 novembre, la manifestation phare du chef-lieu vaudois ouvre les feux avec un cortège à travers la ville. Parmi les nouveautés: une grande roue sur la place Centrale juste à côté de la passerelle du petit «Golden Gate Bridge», des apéros nomades en calèche ou encore un caquelon de fondue géant – pour maximum 8 convives – au pied de la tour Bel-Air. Bô Noël investit sept places du centre-ville de Lausanne qui toutes proposent des zones accessibles avec et sans pass sanitaire.

Montreux Noël

Le 19 novembre, c’est au tour de l’autre grand marché hivernal du canton, Montreux Noël, de faire son come-back. L’occasion de retrouver la Maison du Père Noël – et son célèbre locataire – sur les hauteurs des Rochers-de-Naye. Grande nouveauté de cette édition: la patinoire «Light on Ice» au Centre de Congrès 2M2C.

Les quais et les stands de vente sont libres d’accès. En revanche, les visiteurs de plus de 16 ans doivent être munis du sésame – et d’une pièce d’identité – pour pénétrer dans les espaces fermés. Les enfants de 12 à 15 ans n’ont pas besoin de certificat Covid mais doivent présenter une pièce d’identité.

Marché de Noël de Nyon

La manifestation s’installe cette année à la place Bel-Air et sera accessible sans pass sanitaire puisqu’elle se tient à l’extérieur. Afin d’offrir une meilleure circulation des personnes, l’événement ne se déploiera pas dans les rues de la ville comme lors des précédentes éditions. Les façades de plusieurs bâtiments, dont le château, seront rehaussées de projections lumineuses, comme l’année dernière. À ne pas manquer pour les amateurs de vintage: les Puces de Noël le dimanche 19 décembre à Rive. Nocturnes les 17, 21, 22 et 23 décembre jusqu’à 20 heures.

Marché de Noël de Morges

La quatrième édition de la manifestation morgienne retrouvera les pavés du château de Morges. Pour pénétrer dans l’enceinte, il sera nécessaire de présenter son pass sanitaire et un document d’identité, puis les visiteurs pourront ensuite librement circuler, faire des emplettes dans les différents stands, trinquer et se sustenter.

Vevey Noël

L’épicentre de la manifestation veveysanne se trouve à la place Scanavin où le Village de Noël retrouve ses habitudes. Si cette année encore, l’événement ne réinvestira pas les quais, il sera possible de réserver un «kota», un minichalet où jusqu’à 10 personnes peuvent prendre place pour déguster la charbonnade. Certificat Covid et pièce d’identité requis à l’intérieur.

Marché de Noël d’Yverdon-les-Bains

Dans la ville du Nord vaudois, c’est sur la place Pestalozzi que les adeptes de vin chaud retrouveront l’esprit festif de fin d’année. Devant le château illuminé s’installeront les stands en tout genre. Une patinoire mobile gratuite permettra de tester son équilibre et même de louer des patins pour 3 francs. Certificat Covid et pièce d’identité requis pour les espaces intérieurs.

Marché de Noël d’Aigle

Dans les rues aiglonnes et sur la place du Marché, les effluves épicés du vin chaud seront de retour également. Tous les vendredis et samedis soirs, des concerts réchaufferont la nuit. À ne pas manquer: une initiation au Eisstock, sorte de pétanque sur glace.

Dans le Gros-de-Vaud

Les 20 et 21 novembre, à la salle de l’Étang à Étagnières, c’est le marché de Noël de Rudolphe, le neuvième renne du Père Noël, qui lancera les festivités. La manifestation, durant laquelle on pourra notamment confectionner des bougies, permettra de récolter des fonds pour soutenir l’Association Porte-Bonheur qui vient en aide aux orphelins en Suisse. Durant le dernier week-end de novembre, celui de Bottens se tiendra dans la salle polyvalente. Le certificat Covid et une pièce d’identité seront requis pour ces deux événements. Enfin, le 18 décembre ce sera au tour d’Échallens de convier l’esprit de Noël dans ses rues. Comme la fête se déroulera en extérieur, le pass sanitaire ne sera pas nécessaire.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.