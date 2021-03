Coupe de l’America – À travers les âges, les bateaux ont toujours été à la pointe À considérer l’évolution des navires qui ont brillé sur la Coupe de l’America, par la grâce de riches industriels, c’est contempler une brève Histoire de progrès. Florian Müller

Coupe de l’America 1851: «America»

Getty Images

La goélette «America», du Yacht Club de New York, reconnaissable à ses deux mâts et sa ligne fine comme un goéland. Elle était inspirée des bateaux-pilotes de l’époque, capables de porter assistance aux gros navires par tous les temps. Première vainqueur de l’aiguière d’argent, pour la plus froide colère de la reine Victoria – la souveraine avait lancé le défi initial pour faire étalage de la suprématie maritime de l’Empire britannique.

Coupe de l’America 1899: «Shamrock»

Getty Images

À l’heure où Sir Thomas Lipton, richissime homme d’affaires britannique, se lance dans l’aventure pour tenter de ramener le trophée au bercail, les bateaux n’ont plus qu’un mât mais ont gagné dix mètres en longueur. Son splendide «Shamrock», construit dans le plus grand secret dans un chantier naval à Londres pour tenter de surprendre le rival américain, ne parviendra pas à se défaire du defender «Columbia»: 3-0.