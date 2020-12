Conseiles pour ce corona-hiver Afficher plus

Cet article fait partie de notre numéro spécial Tamedia sur les activités et les conseils pour l'hiver coronavirus 2020/2021.

Pour vous, nous avons compilé des conseils de livres à lire, testé des jeux de société et des plates-formes de streaming et repéré les plus beaux services de livraison de fleurs. En outre, des chefs et cheffes célèbres révèlent leurs recettes préférées, un physiothérapeute explique pourquoi il est important de vaincre son flemmard intérieur, et une rédactrice maison vous donne envie de faire des changements dans vos propres murs. Le tout selon la devise : Bienvenue chez vous.