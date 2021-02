Dix ans après la chute du colonel – À Tunis, l’exil semé d’embûches des pro et anti-Kadhafi Des dizaines de milliers de Libyens ont fui leur pays après la révolution du 17 février 2011. Malgré des conditions de vie précaire en Tunisie, peu espèrent rentrer en Libye. Maryline Dumas, Tunis

Taha Krewi et sa femme Laila Moghrabi avec leur fils Youssef à Tunis, où ils se sont réfugiés après avoir reçu des menaces de mort. Taha Krewi

Dans le parc de La Marsa, en banlieue nord de Tunis, où gambadent joyeusement des enfants, Reda Fhelboom ne peut s’empêcher de montrer ses cicatrices aux poignets et de raconter, encore et encore, ses souffrances passées. Kidnappé par une milice tripolitaine en décembre 2019, il a eu la chance d’être libéré mais a rejoint le rang des Libyens exilés en Tunisie. Un mouvement commencé il y a dix ans, lorsque la révolution a éclaté.



Accusé de promouvoir l’homosexualité – suite à un article évoquant l’assassinat par le groupe État islamique de personnes LGBT en 2015 -, le journaliste et activiste a été arrêté alors qu’il rentrait d’un sommet en Allemagne. Pendant ses douze jours de captivité, Reda Fhelboom a été suspendu par les menottes aux poignets. «Ce n’était rien par rapport à ce que d’autres ont vécu. Le plus dur était d’entendre des hommes, des femmes hurler. On vous laisse vous vider de votre sang, vous êtes violé, humilié, sali», explique le jeune père de famille qui travaille aujourd’hui dans une ONG recensant justement les sévices subis par les prisonniers en Libye. L’homme, qui a soutenu la révolution du 17 février 2011, semble encore sonné d’avoir assisté à la descente aux enfers de son pays, divisé depuis 2014 en deux entités politiques rivales qui s’affrontent régulièrement par milices interposées.