À la découverte de la Suisse – À vélo dans les plus beaux vignobles suisses L’automne, les vignobles revêtent leurs habits jaunes et rouges. C’est le meilleur moment pour enfourcher sa bécane et partir par monts et par vaux. Loin de la circulation, on pédale en toute tranquillité. Et on s’offre même un verre de vin dans ce décor sublime. Silvia Schaub (Travelcontent)

De Sion à Loèche , un tracé de 49 km vous emmène le long des coteaux valaisans. Valais Promotion/C. Pfammatter

Aux portes de la ville de Genève

Genève Tourisme

Cet itinéraire nous emmène à travers les vignobles qui entourent la ville, et dévoile même plusieurs châteaux et forteresses. Départ de la gare des Eaux-Vives. Vite on délaisse l’agitation pour se retrouver sur des petites routes peu fréquentées. Première escale à Cologny avec le Château El Masr. Quelques tours de roues plus loin, autre château ou plutôt maison forte à Vésenaz. À l’extérieur du village, ne ratez pas les vestiges du château de Rouelbeau. On pédale au milieu de superbes vignobles. Encore un château, celui du Crest, à Jussy, qui abrite une cave renommée. Le chemin continue à travers champs et vergers en traversant les villages de Presinge, Choulex et Puplinge avant de revenir au point de départ.