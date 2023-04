C’est une cure de jouvence. Chaque printemps, à monter sur son vélo, on regoûte ce sentiment de liberté, comme lorsque jadis on l’embrassait pour la première fois. Le toucher du guidon, l’accroche de la pédale, le cliquetis de la chaîne: la bicyclette nous rend notre jeunesse, mieux, elle la renouvelle, exquis sentiment qui fait d’un équilibre précaire un élan inarrêtable. Et les pensées s’envolent dans le sillage de l’échappée, on est tout entier là, à l’instant présent.