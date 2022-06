Constructions illégales – À Verbier, c’est la morale qu’on enterre sous les chalets Le Conseil d’État valaisan estime que l’affaire des chalets illégaux est close. Et à de rares exceptions près, les tricheurs s’en sortent vernis. Analyse. Julien Wicky

À Verbier, 289 chalets ont été répertoriés comme posant de sérieux problèmes. Cependant, aucun n’a été démonté et les sanctions paraissent dérisoires. (Photo d’illustration) TAMEDIA/YVAIN GENEVAY

Un vieux briscard du journalisme valaisan m’avait prévenu. C’était il y a près de sept ans. L’affaire des chalets illégaux de Verbier venait d’éclater dans la presse et, en me tapant sur l’épaule, il me glissait: «Ton histoire va faire beaucoup de bruit, mais à la fin, tu verras, il n’en restera pas grand-chose, il y a trop en jeu.» Le bougre en avait vu d’autres. Du bilan tiré ce jeudi par le conseiller d’État Frédéric Favre qui souhaite «passer à autre chose», on retiendra surtout les mots, en particulier ceux de «véritable système» toujours rejetés jusqu’ici. «Cette affaire est d’une telle ampleur qu’on ne peut la comparer à aucune autre en Suisse», a-t-il ajouté. Les mots, c’est pourtant tout ce qu’il y a à en tirer. Car à la gravité du ton, l’écho des sanctions est dissonant.