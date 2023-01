Abo Douceur hivernale – À Verbier, les héros de la nuit cajolent la neige qui se fait rare L’or blanc manque depuis des semaines. Dans la station bagnarde, les dameurs répètent chaque nuit leur travail d’orfèvre afin de la réutiliser. Reportage.

Chaque nuit, dix-huit dameuses s’occupent de la neige charriée pas les skieurs et la remettent sur les pistes. YVAIN GENEVAY

La délimitation entre la zone enneigée et le vert trace une ligne au-dessus des 1531 m qu’affiche la station de Verbier (VS). Au pied des pistes, on subit, comme partout en Suisse, le redoux qui a transformé les vacances d’hiver en relâches de printemps.