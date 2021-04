Constructions illicites – À Verbier, un chalet est pris dans un nouveau bourbier Plus de neuf ans après la Lex Weber, une résidence secondaire s’apprête à sortir de terre. Des voisins décrivent un nouveau scandale, la Commune s’en défend. Julien Wicky

Les travaux de cette imposante bâtisse sont censés reprendre cette semaine. Les voisins estiment que la loi sur les résidences secondaires est bafouée. Julien Wicky

À l’heure actuelle, c’est un vaste trou dans une des dernières zones faiblement bâties de la station de Verbier. Lundi, les pelleteuses reprendront les travaux pour continuer d’ériger ce niveau qui doit accueillir une piscine, un cinéma, un hammam, une salle de massage et un sauna. Dessus, les trois niveaux projetés feront place à un chalet dont la surface atteindra plus de 800 m2. Mais il y a un hic.

Cette bâtisse de luxe, avec ses vastes sous-sols, dont certaines parties n’ont pas été comptées dans la densité habitable, ressemble à celles qui ont fait l’affaire des constructions illégales qui ébranle la commune et le canton du Valais depuis plus de cinq ans. Surtout, plus de neuf ans après le «oui» du peuple à l’initiative de Franz Weber, c’est une résidence secondaire qui est en train de sortir de terre à Verbier.