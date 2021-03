Deuxième tour des élections – À Vevey, c’est l’affrontement des blocs Une vaste alliance du centre droite avec cinq candidats veut contrer une gauche ultra-dominatrice et qui part unie à six. Karim Di Matteo

A Vevey, une alliance du centre droite veut contrecarrer les plans de la gauche au deuxième tour. 24HEURES

«Les mathématiques ont pris le pas sur les ego.» La formule de Philippe Herminjard, président du PLR Vevey, est claire: le PLR, les Vert’libéraux-Le Centre et Vevey Libre n’ont pas d’autre choix que de s’unir pour contrer une gauche qui a fait fort au premier tour.

Chacun des trois partis lance sa liste avec les cinq mêmes noms: les trois PLR Valentin Groslimond, Christophe Ming et Loïc Brawand – sortis dans les cinq premiers dimanche –, Vincent Imhof pour les Vert’libéraux-Le Centre et Pascal Molliat, devenu l’atout majeur de Vevey Libre après le score de Jérôme Christen, qui a terminé 14e et ne se représente pas. «Cette alliance est la meilleure façon d’arriver à un équilibre des forces, souhaitable pour trouver des solutions constructives», a commenté Vincent Imhof. Pascal Molliat ajoute: «Nous sommes cinq jeunes et nous nous entendons très bien. C’est juste dommage que nous n’ayons pas de candidature féminine.»