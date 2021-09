Lieux publics inclusifs - à Vevey, des WC «courageux» mais pour l’heure pas légaux

Abo Lutte contre la transphobie Symbole d’inclusion, les WC non genrés gagnent du terrain

Après l’UNIL ou la HEIG-VD, le gymnase d’Yverdon compte désormais six «toilettes inclusives», témoignage le plus concret d’un plus vaste projet d’établissement. Un groupe d’élèves LGBTQ+ est derrière l’initiative.