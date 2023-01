Le coup de fourchette – À Vevey, le KymèM mélange cuisine et culture méditerranéenne Ce café-restaurant niché au bout de la gare a été ouvert par le Napolitain Salvatore Piscopo en 2017. Cet ancien enseignant aux Beaux-Arts fait cohabiter gastronomie et artistes du Sud. La rédaction

Salvatore Piscopo est le patron, le cuisinier et le décorateur de son restaurant, le KymèM. 24HEURES/Chantal Dervey

En passant la porte du KymèM à Vevey, on a l’impression d’entrer dans un lieu hors du temps. Des plantes luxuriantes côtoient fauteuils cosy, buffets richement décorés et lustres d’antan. Le patron et chef de cuisine Salvatore Piscopo a chiné les vieilles tables et chaises disparates sur lesquels on déguste sa cuisine. Il fait aussi de l’échange végétal avec ses clients. «Certains m’amènent de vieilles plantes trop grandes, d’autres repartent avec un bout de végétation du restaurant pour le bouturer chez eux», rigole le Napolitain.