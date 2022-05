Théâtre de rue au bord du lac – À Vevey, les héroïnes de contes s’émancipent La Cie Alsand a tissé une fable moderne inspirée de Grimm, «Ils vécurent enfants et firent beaucoup d’heureux», programmée par Le Reflet. Natacha Rossel

Programmé par le Théâtre du Reflet, le spectacle (ici en répétition) est joué de jeudi à dimanche au port de Plaisance de Vevey. Le Reflet

«Ils vécurent enfants et firent beaucoup d’heureux.» En inversant l’ordre des mots de la célèbre conclusion des contes, Morgane Mellet et Damien Vuarraz, de la Cie Alsand, tordent le cou aux archétypes. La fable qu’ils déroulent sur les quais de Vevey est certes inspirée d’un texte de Grimm («La mariée noire et la mariée blanche»), mais ses trois héroïnes s’affranchissent des clichés qui leur collent aux basques.

À lire aussi: Abo À couper le souffle «Je marche à côté de la mort et je la respecte» La trame se dessine à la sauce des Frères Grimm: le roi Basile tombe éperdument amoureux de Claire en admirant son portrait. Alors, heureuse? Non, la jeune fille, loin d’être séduite, refuse de l’épouser, soutenue dans son choix par ses alliées: sa belle-sœur Brume et sa belle-mère Dolorès. Bref, le souverain se prend un râteau et les héroïnes font front commun… à leurs risques et périls. «Dans les contes traditionnels, les personnages féminins se détestent et sont jaloux, observe Damien Vuarraz. On a voulu imaginer un nouveau modèle, où les femmes sont libres et s’accomplissent par elles-mêmes.»

«Comme nos pièces sont tout public, on se sent responsable des représentations qu’on véhicule.» Morgane Mellet, comédienne

Par essence, le conte est un matériau mouvant, ses versions varient selon les goûts et la sensibilité des époques. «Ce n’est pas un spectacle féministe, souligne Morgane Mellet, mais comme nos pièces sont tout public, on se sent responsable des représentations qu’on véhicule.»

La fable, mise en jeu par Deborah Weber, se noue dans une scénographie épurée – un carré et un parallélépipède rectangle dont les contours sont dessinés par arêtes en bois –, face au Léman. «Au départ, nous avions imaginé un plateau tournant, mais cela n’a pas pu se faire et nous avons dû entièrement repenser l’espace de jeu», raconte Damien Vuarraz. Parfois, les échecs sont des cadeaux, sourit l’artiste veveysan: «C’est toute la beauté du théâtre de rue: on doit sans cesse composer avec l’imprévu!»

