Lavaux Classic – À Vevey, les vertus d'un assemblage inédit La pianiste Beatrice Berrut et la violoncelliste Anastasia Kobekina irradient dans le cadre des concerts d'automne du festival de musique classique.

La Russe Anastasia Kobekina distille un son feutré, tout en douceur et en agilité.

Certains musiciens projettent le son dans un déchaînement d’énergie qui se déploie contre les instruments, comme pour en extraire toute la substance sonore. D’autres, et ils sont moins nombreux, donnent l’impression de recueillir le son, comme s’il tombait du ciel – fruit mûr à point dans leurs paumes ouvertes. Anastasia Kobekina et Beatrice Berrut au piano font partie de cette famille de cueilleuses de notes gorgées de musique, qui éclaboussent sans effort ni violence. La violoncelliste russe et la pianiste valaisanne partageaient mardi soir pour la première fois la scène à la salle del Castillo de Vevey.

On a pu goûter l’étendue des saveurs de leurs instruments en solo, un Guadagnini de 1745 tout d’abord dans une primesautière «3e Suite pour violoncelle» solo de Bach, puis un très généreux Bösendorfer en bois clair, idéal pour diffuser une étourdissante transcription de l’andante de la «6e Symphonie» de Mahler, fraîchement réalisée par la pianiste. Ensemble dans la «Sonate en la majeur» de César Franck, les deux solistes ont distillé un nectar sonore d’une rare intensité.

Le récital était organisé dans le cadre du festival Lavaux Classic, qui se décline désormais en plusieurs rendez-vous dans l’année, sur les rythmes de la vigne. La saison des vendanges offrait ce beau rendez-vous à Vevey et un deuxième à Pully, le samedi 11 septembre, avec le pianiste russe Dmitry Shishkin. Mardi soir, Guillaume Hersperger, directeur artistique du festival, honorait les lauréats de la finale du 3e Concours Lavaux Classic, qui récompense des projets innovants défendus par des musiciens de la Haute École de musique de Lausanne. Le Grand Prix a été décerné à Pilar Alva Martin et Stefano Arena pour leur création «De lo mundano a lo sublime». Ils seront programmés lors de l’édition de juin 2022 du festival.

