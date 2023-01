Réouverture du théâtre – À Vidy, la machinerie du théâtre est mise sur orbite Après plus de deux ans de travaux, le théâtre au bord de l’eau entre dans une nouvelle ère. On a découvert les nouveautés avec Christian Wilmart, directeur technique. Natacha Rossel

Christian Wilmart, directeur technique du Théâtre de Vidy, en plein montage du décor du spectacle «Cosmic Drama» de Philippe Quesne, programmé pour la réouverture dans la Salle 64 Charles Apothéloz rénovée. CELLA FLORIAN

Peu importe la grisaille, l’effet est spectaculaire. Les panneaux en inox du Théâtre de Vidy se parent de reflets nacrés. Après plus de deux ans de rénovation, le théâtre au bord de l’eau ouvre un nouveau chapitre de son histoire et se hisse en phare ultramoderne de la création scénique contemporaine. Ce chantier à 27,5 millions de francs – porté par la Ville de Lausanne et confié au bureau d’architectes lausannois Pont12 – représentait une gageure: moderniser une fabrique de spectacles qui tourne à plein régime, tout en préservant l’héritage du pavillon conçu par Max Bill pour Expo 64. «Nous nous sommes inscrits dans la continuité de Max Bill, de son langage organique jouant avec les volumes», résume l’architecte Guy Nicollier.