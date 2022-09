Rentrée théâtrale à Lausanne – À Vidy, la musique pulse et chasse le spleen Le Théâtre au bord de l’eau ouvre sa saison avec trois spectacles, dont deux créations rythmées, «Radio Jam» et «Lust for Life». Critique. Natacha Rossel

Napoleon Maddox et Miro Caltagirone dans «Radio Jam», de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre. Pierre Nyddeger

Si la musique adoucit les mœurs, elle a surtout le pouvoir de réunir les êtres. Le Théâtre au bord de l’eau ouvre sa saison sur un flow mélodieux avec deux créations: «Radio Jam», de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre, et «Lust for Life», de Lola Giouse et la compagnie La Division de la joie. Une soirée, trois pièces simples, généreuses, rassembleuses. Trois? Oui: dans le Pavillon, les circassiens de Baro d’Evel déploient une fresque onirique en noir et blanc, «Là» (lire encadré).