Signé Lausanne – À Vidy, le smash burger est le roi du Smaggy Dans leur restaurant, Marion Diserens et Pierre Majoux proposent, avec succès, le célèbre sandwich américain écrasé à froid sur une plancha brûlante. Claude Beda

Pierre Majoux et Marion Diserens proposent depuis juin dernier des smashs burgers dans leur restaurant, le Smaggy. 24 heures/Odile Meylan

Débarqué tout droit des États-Unis, le smash burger se fait une place à Lausanne. Cette savoureuse arrivée est due à Marion Diserens et Pierre Majoux, exploitants du Smaggy à Vidy. Depuis l’ouverture de leur établissement en juin dernier, ils sont parvenus à attiser l’intérêt pour ce célèbre en-cas auprès des jeunes et des familles. Un smash burger? Un hamburger dont le steak n’est pas servi épais mais écrasé à froid sur une plancha brûlante, à l’aide d’une presse.

«C’est mon père qui m’a donné la passion de la cuisine» Marion Diserens, gérante du Smaggy

En raison du choc thermique, la viande se pare d’une croûte caramélisée tout en restant juteuse à l’intérieur. elle est entourée d’un «bun», un pain artisanal, que le Smaggy trouve chez Bread Box à la Croix-sur-Lutry. Les burgers gourmets de l’établissement lausannois sont à la viande hachée de bœuf bio, au cheddar, au bacon et même à la truffe. Leurs prix se situent entre 21 et 28 francs. Le tout est servi avec des frites de pommes de terre ou de patate douce. Les sauces fumées, truffées ou aux herbes sont faites maison. Un choix de salades et de dessert complète l’offre.

Des paillettes d’or

Le dimanche, le Smaggy propose un grand brunch dédié à des régions, la Méditerranée, la France, le Mexique ou encore le Portugal (35 francs par personne hors boisson). «Ce qui permet à nos chefs cuisiniers de déployer leurs talents dans d’autres pans culinaires que le burger», glisse Pierre Majoux. «Nous nous attelons à transmettre de l’amour dans nos burgers, confie Marion Diserens. On y met même des paillettes d’or comestibles. C’est mon père, décédé il y a deux ans, qui m’a donné la passion de la cuisine. Je lui dois aussi un peu la décoration de notre restaurant, garnie de ses disques vinyles ou encore de sa moto.»

Place à la fête

Placé à la Voile d’Or, là même où se trouvait jadis la discothèque l’Amnésia, le Smaggy incline aussi à la fête. Le duo de tenanciers accueille des événements privés, anniversaires ou autres soirée d’entreprises. À l’intérieur trône un grand bar. Et la grande salle de 150 m² peut se transformer en piste de danse. L’établissement bénéficie d’ailleurs d’une autorisation de diffuser de la musique tardivement. À l’extérieur, la terrasse peut accueillir une centaine de personnes.

«En six mois d’exploitation, après être partis de rien, nous parvenons à rentrer dans nos frais, commente Pierre Majoux. Ce qui est réjouissant.» Le succès étant au rendez-vous, le duo entend ouvrir sous peu un restaurant semblable à la Croix-sur-Lutry.

