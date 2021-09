Arts vivants et durabilité – A Vidy, le théâtre se mue en fabrique écologique Avec une pièce créée à distance par Katie Mitchell, Vidy décapsule le premier volet du projet «Sustainable Theatre?» en réseau avec treize scènes européennes. Natacha Rossel

Deux cyclistes produisent l’énergie de «Pièce pour les vivant.e.x.s en temps d’extinction», monologue écoféministe de Miranda Rose Hall, interprété par Safi Martin Yé, dans une mise en scène de Katie Mitchell. Claudia Ndebele

Deux cyclistes pédalent sans relâche pendant une heure et demie sur les planches de Vidy. Performance théâtro-sportive? Non. La réponse est plus prosaïque: le binôme produit l’énergie nécessaire à la représentation de la «Pièce pour les vivant.e.x.s en temps d’extinction», interprétée par la brillante comédienne romande Safi Martin Yé. Une œuvre autosuffisante, au bilan carbone minime puisque sa créatrice, la Britannique Katie Mitchell, n’a pas quitté son île pour créer ce monologue écoféministe né de la plume de l’autrice américaine Miranda Rose Hall. Après Lausanne, le spectacle voyagera sous forme de script et renaîtra avec de nouveaux protagonistes.