Théâtre en chantier – À Vidy, un ballet de pelleteuses à défaut de spectacles La rénovation du Théâtre au bord de l'eau a démarré il y a deux mois. Les images sont spectaculaires.

Il ne reste que l’ossature de la salle Charles-Apothéloz. Odile Meylan

Au Théâtre au bord de l’eau, la vie continue. Si les spectacles sont à l’arrêt, le ballet des machines de chantier se poursuit à Vidy. Après deux mois de travaux, le bâtiment est méconnaissable. De la mythique salle Charles-Apothéloz ne demeure plus que l’imposante ossature métallique. Et sur le sol, des gravats.

Les travaux s'étaleront sur deux ans. Le chantier a démarré en septembre. La salle Charles-Apothéloz sera entièrement refaite.

Ces prochains mois, le théâtre lausannois se parera d’une nouvelle enveloppe, dessinée par le bureau d’architectes Pont 12. La salle Apothéloz sera rafraîchie, son volume rehaussé, sa cage de scène refaite et sa jauge augmentée à 440 places. Grande nouveauté, une salle de répétition flanquera le bâtiment principal, remis aux normes. Pour rappel, le Théâtre de Vidy est installé dans le pavillon «Éduquer et créer», conçu par Max Bill pour l’Expo 64. Toute la complexité de ce chantier à 27, 5 millions réside dans un subtil équilibre entre protection d’un patrimoine et modernisation.

Rendez-vous en 2022

Pendant que le Théâtre au bord de l’eau se refait une beauté, la saison 2020-2021 – actuellement entre parenthèses en raison des mesures sanitaires –, se déploie dans les deux salles épargnées par les travaux, le Pavillon et la salle René-Gonzalez, mais aussi hors les murs. Les spectateurs retrouveront la salle Apothéloz et la Passerelle à la rentrée 2022.