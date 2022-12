Tour de l’horloge – À Villars, le temps s’est une nouvelle fois arrêté Restaurée en 2017 après avoir été bloquée sur midi durant une année, la tour Saint-Laurent est à nouveau en panne. À la même heure. Sébastien Galliker

Comme en 2017, les aiguilles de la tour de l’horloge de Villars-le-Grand sont bloquées sur midi depuis cet été. JEAN-PAUL GUINNARD

En 2017, il avait fallu une année pour remettre à l’heure la tour de l’horloge de Villars-le-Grand, dont les aiguilles étaient bloquées sur 12 heures. Vully-les-Lacs avait alors débloqué un crédit de 137’000 francs pour assainir l’édifice, classé monument historique dès 1956 et inscrit à l’inventaire en 1991. Le mécanisme doit être remonté manuellement tous les jours, un savoir-faire aujourd’hui quasi perdu. Le problème? Arthur Spahr, le jeune citoyen dévolu à cette tâche, ne peut plus l’assumer depuis cet été, un des poids s’étant détaché. Et l’horloge indique midi toute la journée.